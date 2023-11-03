وزير الدفاع الإيطالي: قواتنا تعمل بالمناطق المتضررة من سوء أحوال الطقس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “بناء على طلب من هيئة الدفاع المدني، تعمل القوات المسلحة على تقديم المساعدة اللازمة للمناطق المتضررة جرّاء سوء الأحوال الجوية”.

وأكد الوزير كروزيتّو، في تصريحات صحافية الجمعة، أن “المروحيات، المركبات البرية، الحوامات، الحافلات الغطاسين أيضاً يشتركون في أنشطة البحث والإنقاذ”، فـ”نحن في خدمة الوطن دائماً”.

وتابع: “كما أمرتُ بإرسال رجال وآليات دفاعية لدعم المناطق المتضررة للتعامل مع الطوارئ”، مبيناً أنه “بناءً على طلب محافظة بستويا، غادرت وحدة الاستطلاع التابعة لفوج المظليين رقم 183 في المنطقة إلى بلدية كاراتا، واستجابة لطلب ولاية بيزا، تم إرسال وحدة الاستطلاع التابعة لفوج مهندسي الجسور الثاني في بياتشينتسا، بالمعدات والمركبات الكافية، إلى مستشفى بونتيديرا (بيزا) الذي غمرته المياه أثناء هطول الأمطار”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أنه “علاوة على ذلك، سيرتب الدفاع عمليات نقل الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك منازلهم من بلدية فايانو، حيث يتم استضافتهم حاليًا، في مدينتي فلورنسا وبراتو”.