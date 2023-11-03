تاياني: خطة ماتّيّ لأفريقيا مهمة للهجرة ولاستقرار القارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن خطة ماتّيّ لأجل أفريقيا، مهمة، سواء أكان من ناحية الهجرة، أم على صعيد استقرار القارة السمراء أيضاً.

وقال الوزير تاياني في مؤتمر صحفي عقده لدى ختام اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن “خطة ماتّيّ لأفريقيا”، يُعدّ “خياراً آخر أعتبره ذا أهمية كبيرة، لأنه يأتي كردٍّ على قضية الهجرة ويرمي إلى استقرار القارة الأفريقية”، التي “لا ننظر إليها من خلال نظارات المستعمرين الجدد، بل بعين الأصدقاء”.

وخلص نائب رئيس الوزراء الى القول، إن هذه الخطة، ستسمح لنا بأن نكون “رواد عمل أقوى على المستوى الأوروبي”.