إيطاليا: تحرير سبعة رهائن وعائلاتهم من غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “اليوم أيضاً، تمكنّا من تأمين أوضاع سبعة مواطنين إيطاليين يحملون جوازات سفر فلسطينية، وقد غادروا قطاع غزّة مع أفراد أسرهم عبر معبر رفح”.

وذكر الوزير تاياني في مؤتمر صحفي عقده لدى ختام اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، أن الأمر يتعلق بـ”عشرة أشخاص في المجمل، بينهم امرأتان حاملان أيضاً، إحداهن في شهرها التاسع. جميعهم يتجهون إلى القاهرة وهم بصحة جيدة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “إننا نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ونعطي الأولوية للجوانب الإنسانية”.