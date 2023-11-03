برودي: لا وجود للاتحاد الأوروبي إزاء أزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سمرقند ـ روما – أبدى السياسي الإيطالي المخضرم، رومانو برودي، اقتناعاً تاماّ بأن في أزمة الشرق الأوسط الراهنة، “لم يكن هناك أي وجود للاتحاد الأوروبي”، معرباً الشعور “باليأس” لهذا الأمر.

وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الأوراسي في سمرقند (أوزبكستان) الجمعة، اعترف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، بأنه “كانت لدينا بعثات من دول منفردة، لكن لم يكن هناك اقتراح أوروبي قوي بشأن القرارات الرئيسية للمستقبل”. ومع ذلك، “فقد حظينا لسنوات عديدة بتأثير كبير، وكانت حواراتنا مثالية مع جميع الدول”.

وقال برودي، رئيس المفوضية الأوروبية للفترة من 1999-2004، إن “ذلك يرجع إلى أن المعيار الدقيق للغاية، هو ذلك الذي حاولنا من خلاله إيجاد قواعد مشتركة للتعايش في تنوعنا، دون إدخال أنظمتنا”. ورأى أن “هذه هي الطفرة الكبيرة إلى الأمام التي يمكن لأوروبا من خلالها أن تستأنف دورها، وسننجح بذلك لأن الوعي غدا قوياً للغاية بعد هذه الأزمة”.

وأصرّ برودي، الذي يشغل الآن منصب رئيس مؤسسة التعاون الدولي، على أنه “يجب علينا نجمع ونوفق باحترام أنظمة البلدان الأخرى وتنوعها. لا نريد تحويل أي شخص”، بل “نريد أن نقدم مثالاً للديمقراطية والقدرة على التقدم والتعاون”.

اختتم برودي، معرباً عن “الأمل بأن تصبح أوروبا أكثر قدرة على إدراك دورها كقوة عظمى، متماسكة، للتوليف لا للانقسام، التي تستغل التنوع الذي تتمتع به لتقديم مقترحات حول نظام جديد متوافق مع الجميع”.