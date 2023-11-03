إيطاليا: إقناع القوى العظمى بتقليل التلوث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “علينا إقناع القوى العظمى بتقليل حجم التلوث”.

وقال الوزير تاياني أثناء تقديم حدث “التراث الثقافي في القرن الحادي والعشرين”، الذي سيعقد بمدنية نابولي في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر: “نحن نهتم بالمشاكل المتعلقة بالتغيّر المناخي وعواقبه”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: “لدينا بنية هيدروجيولوجية علينا أن نحميها”، لكن “المشكلة ليست محلية ويجب معالجتها عالميًا”، فـ”لدينا مهمة إقناع القوى العظمى بتقليل التلوث، بدءًا من الصين. وسنتحدث عن ذلك في نابولي”، كما “سنسلط الضوء على التغيّر المناخي أيضاً، والذي يؤدي إلى تدمير التراث الثقافي”.

وخلص نائب رئيس الوزراء مشيراً إلى أنه “يجب علينا العمل كذلك على توفير الطاقة في المراكز التاريخية”، وذلك “من خلال إشراك قطاع البناء والإعمار، تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة”.