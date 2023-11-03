مجلة إيطالية: على إسرائيل اثبات أن حربها ضد حماس وليس شعب غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مجلة إيطالية، إن “على إسرائيل، التي يعترف لها القانون الدولي وأغلبية الدول الغربية بالحق بالدفاع عن نفسها بطريقة متناسبة ومع أخذ القانون الإنساني بعين الاعتبار، أن تثبت أن معركتها ضد الإرهابيين، ضد حركة (حماس) التي تنوي تدميرها، وليس ضد شعب قطاع غزّة”.

وكتب الأب جوفاني سيل في تقرير بعنوان: “الحرب تمحو المستقبل”، أن إسرائيل “ينبغي لها أن تضمن بداية جديدة بعد الحرب، من خلال دعم برنامج إعادة إعمار جدي والوعد بعدم خنق اقتصاد قطاع غزّة، بل بالأحرى، اقتراح مشاريع تعاون”.

وأكد الأب سيل مرة أخرى في التقرير، على أنه “علاوة على ذلك، ينبغي لها (إسرائيل) أن تؤيد على الصعيد السياسي، صياغة دستور فلسطيني جديد، وأن تدعم القادة الجدد الذين ينتخبهم الشعب”.

وخلص الإعلامي اليسوعي، مشيراً إلى أن “هذا الأمر، بحسب بعض المحللين، سيكون أسهل مع انتخاب حكومة إسرائيلية جديدة بعد انتهاء الحرب”.