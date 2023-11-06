فون دير لاين: يجب ألا تعود غزة وكراً للإرهابيين 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت فون دير لاين خلال مؤتمر السفراء في بروكسل، الإثنين: “نعلم ما حدث بعد الحروب السابقة في قطاع غزّة، إذ بدأت حركة (حماس) بتجديد ترسانتها”، على ضوء شن حرب مقبلة. وأكدت أنه “لا يمكن لهذا أن يحدث مجدداً، وهناك بحث جارٍ لأفكار مختلفة حول كيفية ضمان ألا يعيد الماضي نفسه”، ومن بين ذلك “نشر قوة حفظ سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى “الحاجة لاستعادة الأمل، ولهذا السبب نحتاج إلى منظور لحل الدولتين”، لذا “يجب إرساء بعض المبادئ الأساسية”، مبينةً أن “حقيقة أن القطاع لا يمكن أن يعود إلى كونه ملاذاً للإرهابيين، تعني ضمناً أن حماس لا يمكنها حكم غزّة”.

ورأت فون دير لاين أنه ينبغي أن تكون هناك “سلطة فلسطينية واحدة فقط لحكم دولة فلسطينية”، كما “لا يمكن أن يكون هناك وجود إسرائيلي طويل الأمد: غزة جزء أساس من أي دولة فلسطينية تقوم في المستقبل”.

واسترسلت: “علاوة على ذلك، يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة: فهذا لن يكون إلا وصفة لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. وأخيرا، لا لحصار مطول على القطاع، فلم ينجح ذلك مطلقاً: 70% من شباب غزّة عاطلون عن العمل، مما يفضل الانجراف نحو التطرف”. وخلصت إلى القول إن “أي دولة فلسطينية تقوم، يجب أن تكون مستدامة اقتصاديا”.