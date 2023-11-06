تاياني: كل الايطاليين الراغبين بالمغادرة خرجوا من غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن جميع مواطنيه الراغبين في الخروج قد غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين “بقدر ما يعنينا، فإن جميع الإيطاليين تقريبًا، باستثناء أولئك الذين أرادوا البقاء، بمن فيهم اثنان من موظفي الصليب الأحمر، قد غادروا قطاع غزة”.

وبشأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قال الوزير “أرسلنا، كحكومة إيطاليا، احتياجات أساسية عبر قوات دفاعنا الجوي” إلى مطار العريش المصري “تم تسليمها إلى الهلال الأحمر”.

وأردف “نحن ندرس أيضًا، كما قال (وزير الدفاع غويدو) كروزيتّو، إرسال مستشفى ميداني إيطالي لجرحى القطاع”.