بلينكن لنظيره التركي: حاجة لمنع انتشار الصراع بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على “الحاجة إلى منع انتشار الصراع في المنطقة”، وذلك خلال لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين في أنقرة، استعرضا خلاله “الصراع بين إسرائيل وحماس”.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميللر، اتفق الطرفان خلال اللقاء على “الأهمية الحاسمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم في غزة”.

كما أكد بلينكن وفيدان على “أهمية التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا كحلفاء في الناتو وأولويات الأمن الأوروبية الأطلسية بما في ذلك انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي”.