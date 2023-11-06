مسؤول أوروبي: أفكار فون دير لاين عن السلام نسمعها لأول مرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى مسؤول رفيع في مجلس الاتحاد الأوروبي أن تكون رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد طرحت على المستوى الأوروبي أفكارها بشأن السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة بعد الحرب.

وقال المسؤول “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن ذلك”.

وكانت فون دير لاين، قد تحدثت في وقت سابق من اليوم الاثنين في خطابها أمام المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي، عن “بحث جارٍ لأفكار مختلفة حول كيفية ضمان ألا يعيد الماضي نفسه”، ومن بين ذلك “نشر قوة حفظ سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة” في قطاع غزة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى “الحاجة لاستعادة الأمل، ولهذا السبب نحتاج إلى منظور لحل الدولتين”، لذا “يجب إرساء بعض المبادئ الأساسية”، مبينةً أن “حقيقة أن القطاع لا يمكن أن يعود إلى كونه ملاذاً للإرهابيين، تعني ضمناً أن حماس لا يمكنها حكم غزّة”.

ورأت فون دير لاين أنه ينبغي أن تكون هناك “سلطة فلسطينية واحدة فقط لحكم دولة فلسطينية”، كما “لا يمكن أن يكون هناك وجود إسرائيلي طويل الأمد: غزة جزء أساس من أي دولة فلسطينية تقوم في المستقبل”.