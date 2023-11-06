توقيع مذكرة تفاهم بين إيطاليا وألبانيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت إيطاليا وألبانيا اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بين بشأن إدارة تدفقات الهجرة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الألباني إيدي راما لروما.

وحسب مصادر حكومية، فإن مذكرة التفاهم تتضمن أن تبني إيطاليا، بحلول ربيع عام 2024، مركزين للمهاجرين غير النظاميين في ألبانيا. الأول في ميناء شينغجين، ستتولى إيطاليا إجراءات النزول وتحديد الهوية فيه وكما ستنشئ مركز استقبال وفحص أولي. والأخر في في جاادر، في شمال غرب ألبانيا، على غرار المراكز الإيطالية لإعادة المهاجرين.

مذكرة التفاهم لا تنطبق على المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل والأراضي الإيطالية ولكن على أولئك الذين تنقذهم سفن إيطالية (خفر السواحل والبحرية) في البحر الأبيض المتوسط وليس تلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية. ويتم استثناء القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء.

وبهذا الصدد، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفها الألباني، إن “الهجرة الجماعية غير النظامية هي ظاهرة لا يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواجهتها بمفردها”.

وأردفت “من وجهة النظر هذه، يمكن أن يكون التعاون بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي حاسماً حاليا”، معلنة عن توقيع مذكرة التفاهم مع ألبانيا بشأن إدارة التدفقات