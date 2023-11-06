منظمات أممية ودولية تدعو لوقف إنساني فوري لإطلاق النار في فلسطين وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- دعت لجنة دولية مشتركة بين وكالات أممية ودولية إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية “لأسباب إنسانية”.

وقالت، في بيان وقع عليه 18 مسؤولا أمميا ودوليا من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن “العالم يراقب منذ نحو شهر الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة في حالة من الصدمة والرعب إزاء الأعداد المتزايدة من الأرواح التي فقدت وتمزقت”.

وأشار البيان المشترك إلى أن “إسرائيل شهدت مقتل نحو 1400 شخص وجرح الآلاف- بحسب السلطات الإسرائيلية- واحتجاز أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال، كرهائن”. وقالت إن “استمرار إطلاق الصواريخ ما زال يصيب الأسر بالصدمة فيما نزح عشرات آلاف الأشخاص”. لكنها، أضافت أن “القتل المروع لعدد أكبر من المدنيين في غزة هو أمر مثير للغضب، كما هو الحال مع حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود”.

وذكرت اللجنة المشتركة أن “شعبا بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازله وملاجئه ومستشفياته وأماكن عبادته”، واصفة ذلك بـ”الأمر غير المقبول”.

وأشارت اللجنة إلى الإبلاغ عن “وقوع أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية. وقالت إن العشرات من عمال الإغاثة قد قُتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمن فيهم 88 من الزملاء في وكالة الأونروا”، وهو “أكبر عدد على الإطلاق يُسجل من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في صراع واحد”.

وجدد مسؤولو اللجنة نداءهم إلى الأطراف “لاحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن”.

وشدد الموقعون على البيان، من بينهم المديرة التنفيذية لمنظمة (اليونيسيف) كاثرين راسل ورئيسة مجلس إدارة منظمة المعونة المسيحية جين باكهيرستو المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين ، في الختام على “الحاجة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. وقالوا “لقد مرت 30 يوما، وقد طفح الكيل. يجب أن يتوقف هذا الوضع الآن”.