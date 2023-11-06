تاياني يثمن مذكرة التفاهم الموقعة بين روما وتيرانا لإدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مع نظيرها الألباني إيدي راما في روما بشأن إدارة تدفقات الهجرة.

وكتب تاياني بعد ظهر الاثنين على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن الاتفاقية “تعزز دورنا الرائد في أوروبا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في البحر الأدرياتيكي”.

وأردف: “مكافحة الهجرة غير النظامية ووقف الاتجار بالبشر أولويات سياستنا الخارجية”.

الاتفاقية بين روما وتيرانا هي الأولى من نوعها في أوروبا كونها تتضمن بناء السلطات الإيطالية مركزين لاستقبال وإعادة المهاجرين غير النظاميين داخل الحدود الألبانية.