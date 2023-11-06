أمين عام الناتو يلتقي ملك الأردن في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ اليوم الاثنين في بروكسل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين لـ”إجراء محادثات حول شراكة الحلف مع عمان وحول الأمن الإقليمي”.

وأفاد حلف شمال الأطلسي في مذكرة بأن الملك عبد الله الثاني شارك في اجتماع لمجلس شمال الأطلسي، حيث تحدث عن الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بما في ذلك الصراع في غزة”.

وأشاد الأمين العام “بدور الأردن في تعزيز الأمن الإقليمي”، وقال إن الزيارة “تسلط الضوء على تعزيز الشراكة” بين الناتو والمملكة الهاشمية.

ويواصل حلف شمال الاطلسي تنفيذ “حزمة بناء القدرات الدفاعية للأردن، بما في ذلك دعم مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الأزمات”.

انضم الأردن إلى منتدى الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف الناتو في عام 1995، وهو أحد أقرب شركاء الحلف في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أشار في وقت سابق إلى أن زيارة الملك عبد الله الثاني لبروكسل تتضمن لقاءات مع قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا، سيبحث خلالها “التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام”.