وزير الدفاع الإيطالي: حرب الشرق الأوسط قد تسرع إنهاء الصراع الأوكراني الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أن أعتقد أن “ما يحدث في الشرق الأوسط ربما يكون يؤدي إلى تسارع محتمل في إنهاء الصراع الأوكراني الروسي”.

وأضاف مساء اليوم الاثنين، خلال عرض كتاب بعنوان (البحر الأبيض المتوسط ​​المتنازع عليه) لمدير صحيفة (لاريبوبليكا): “لم يسبق لي أن رأيت الغرب يتحرك بهذا القدر من التوحد لوقف أي تصعيد واتساع محتمل” للقتال بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال “لقد كسرت الحروب منطقة الراحة (comfort zone) الغربية”.

وحسب الوزير، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني الكيان السياسي الأكبر في الائتلاف الحاكم، فإن “الحل السياسي للصراع، والذي يعني استعادة الشرعية، يجب أن يجده السياسيون في الربيع، بالنظر إلى الجمود الذي سيحدث في الشتاء”، على حد وصفه.