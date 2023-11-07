المفوضية الأوروبية تطلب من إيطاليا تفاصيل حول اتفاقية الهجرة مع ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها طلبت من الحكومة الإيطالية تفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعتها الأخيرة مع ألبانيا أمس وتنص على إنشاء مرفقي استقبال مؤقت في ألبانيا يقتصران على المهاجرين الذين أنقذتهم السفن الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، وليس سفن المنظمات غير الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، في المؤتمر الصحفي اليومي: “نحن على اتصال بالسلطات الإيطالية، وطلبنا الحصول على تفاصيل حول اتفاقية الهجرة مع ألبانيا”.

وفيما يتعلق بمقارنة مذكرة التفاهم مع الاتفاقية المثيرة للجدل الموقعة بين بريطانيا ورواندا لترحيل المهاجرين للبلد الافريقي، والتي أثارتها قوى بالمعارضة في إيطاليا، ردت المتحدثة قائلة: “هناك حاجة إلى معلومات من إيطاليا قبل أن نتمكن من الخوض في التفاصيل”، رافضة الربط بين الاتفاقيتين.

وأضافت “مرة أخرى نحتاج إلى مزيد من المعلومات”.