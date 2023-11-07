بلينكن وكولونا يؤكدا “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع ضرورة حماية المدنيين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء في طوكيو، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع الصناعية، “لمناقشة الوضع في غزة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر في مذكرة إلى أن بلينكن وكولونا “أكدا مجددا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وفقا للقانون الإنساني الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية أرواح المدنيين”.

وأضاف المتحدث “شكر الوزير فرنسا على دورها القيادي في إدانة الهجمات المروعة التي تشنها حماس على إسرائيل وعلى تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني”.