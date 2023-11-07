وزير الداخلية الإيطالي: وصول أكثر من 145 ألف مهاجر منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه حتى يوم أمس، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل 145,314 مهاجراً إلى البلاد مقارنة بـ88,095 في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال الوزير بيانتيدوزي خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن والإشراف على أنشطة اليوروبول والرقابة على شؤون الهجرة، إن “عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، والذين وصلوا إلى إيطاليا، بلغ حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 14,449″، وهم “يمثلون 10٪ من إجمالي المهاجرين الذين وصلوا في الفترة نفسها، مع زيادة بنسبة 43.8٪ مقارنة بالعام الماضي”.

وأضاف وزير الداخلية، أنه “حتى 30 أيلول/سبتمبر المنصرم، بلغ إجمالي عدد القاصرين، ومن بينهم 4282 قاصرًا أوكرانيًا، 23,531، 88.06% ذكور و11.94% إناث، تتراوح أعمار غالبية الفئة الأولى بين 16 و17 عاماً والإناث بين 7 و14 عاماً”، كما أن “هناك 3957 قاصراً دون سن 14 عاماً، يمثلون 16.8% من إجمالي القاصرين في مراكز الاستقبال الخاصة بهم”.

وذكر الوزير، أنه “فيما يتعلق بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين الموجودين في نظام الاستقبال التابع لوزارتنا، بلغ العدد حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 8329 شخصاً، منهم 683 في المرافق الحكومية المتعلقة بمشاريع الاستقبال الأولي، 1769 في 82 مرفق إقامة صغير تابع لمراكز الاستقبال الاستثنائية (CAS) و5877 في 209 مبانٍ تابعة لمشاريع نظام الاستقبال والإدماج (SAI)”.