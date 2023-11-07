إيطاليا: التزام بتجنب توسع صراع الشرق الأوسط على مستوى إقليمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طوكيو ـ أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الالتزام بتجنب توسع رقعة الصراع الدائر في الشرق الأوسط على المستوى الإقليمي.

وبهذا الصدد كتب الوزير تاياني في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، أنه “بمجرد وصولي إلى طوكيو اليوم”، للمشاركة باجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، “ناقشت مع زملائي في المجموعة، الحلول المحتملة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحلحلة الوضع في قطاع غزّة”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “بإدانتي للهجمات الإرهابية التي تشنها حركة (حماس)، أكدت التزام حكومتنا بالأولوية الإنسانية وتجنب أن ينتشر الصراع على الأرض، على النطاق الإقليمي”.