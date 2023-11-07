بيانتيدوزي: خطر كبير لتسلل الإرهابيين بين المهاجرين من طريق البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن هناك خطراً كبيراً من ناحية إمكانية تسلل الإرهابيين بين المهاجرين الوافدين عبر طريق البلقان.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي خلال جلسة استماع الثلاثاء، أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن والإشراف على أنشطة اليوروبول والرقابة على شؤون الهجرة، أن “في الاجتماع الذي عقد في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكدت لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب ضرورة مواصلة تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة المعمول بها على الأراضي الوطنية”.

وقال وزير الداخلية، إنه “بشكل أكثر تحديدًا، أوضحت التحليلات التي أجريت أن خطر التسلل الإرهابي بين تدفقات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر والبر، لا يزال مرتفعاً”، وبشكل خاص “عبر الحدود مع سلوفينيا، وهي الطريق التي يمر عبرها غالبية المهاجرين القادمين عن طريق البلقان”.