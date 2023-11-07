وزير إيطالي: خطة تكيف مناخي بحلول نهاية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني ـ أكد وزير إيطالي، أن الخطة الوطنية للتكيف مع التغيّرات المناخية، “قائمة بالفعل وقد غدت رسمية”، والتي “من المقرر نشرها قبل نهاية العام الجاري”.

وفي كلمته بمناسبة الاجتماع العام للاقتصاد الأخضر، المنعقد في مقر معرض (إيكوموندو) للانتقال البيئي، المقام في مدينة ريميني (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال وسط) أوضح بيكيتّو أن “الخطة ثمر عمل كبير قام به الخبراء، تشتمل على 361 نقطة ونحن بصدد نشرها”.

وخلص الوزير فراتين إلى القول: “أنا والحكومة على استعداد لجمع جميع الملاحظات الخارجية التي وصلت من الجامعات ومعاهد البحوث”، بهذا الشأن.