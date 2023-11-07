وكيل نيابة إيطالي: تدفق مستمر لمهاجرين من قلب مناطق الجهاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليتشي ـ أكد وكيل نيابة إيطالي، على أنه “لا توجد صلة بين ظاهرة الهجرة والإرهاب”، لكنه لفت مع ذلك إلى أن طريق الهجرة المؤدية إلى محافظة ليتشي (مقاطعة پوليا ـ جنوب) تتعلق بأشخاص قادمين من سورية، العراق، إيران وباكستان، وهي قلب الحركة الجهادية حالياً”.

وقال المدعي العام بمحكمة ليتشي، ليوناردو ليوني دي كاستريس، في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمكافحة المافيا، إن “ظاهرة الهجرة على ساحل سانتا ماريا دي لوكا في پوليا، تبقى غير معروفة، كذلك لأنها لا تحمل الأعداد التي اعتدنا عليها في لامبيدوزا”.

وأوضح القضائي، أن “إلى هذه المنطقة، تصل مراكب شراعية حاملة على متنها ما بين 50 إلى 60 شخصاً”، لكن “حركة المرور مستمرة ومقلقة، على ضوء أن نقاط الانطلاق هي تركيا واليونان جزئياً أيضاً”، والتي “تقود اعتمادًا على الرياح، إلى الرسوّ على سواحل پوليا أو كالابريا المطلة على البحر الأيوني”.