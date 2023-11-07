سياسي إيطالي: اتفاق جيد مع ألبانيا وحاجة لالتزام أوروبي أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى سياسي إيطالي، أن “الاتفاق مع ألبانيا بشأن إدارة حالة الطوارئ الخاصة بالهجرة، إيجابي للغاية ويفتح آفاقًا جديدة وكبيرة للتعاون مع حكومة إيدي راما، في المحافل الأوروبية أيضاً”.

وقال رئيس زعيم حزب “نحن المعتدلون”، ماوريتسيو لوبي، في تصريحات الثلاثاء، إن “ضغط الهجرة الذي نتعرض له لا يزال عالياً للغاية، ومن الواضح أن إيطاليا لا تستطيع مواجهته بمفردها”.

وأشار لوبي إلى أنه “لهذا السبب، من الضروري مواصلة العمل لضمان التزام أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي”، الذي “من الأحرى به أن يتبنى حقًا كلمات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في لامبيدوزا، عندما ذكّرت بأنه لا يمكن ترك إيطاليا بمفردها”.