إيطاليا تعلن إعادة إطلاق “الشراكة الاستراتيجية” مع اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طوكيو- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن حكومة بلاده “تعيد إطلاق شراكة استراتيجية” مع اليابان.

وكتب تاياني الأربعاء على منصة (إكس) للتواصل “قد كررت ذلك لزملائي في وزارة الخارجية يوكو كاميكاوا والتجارة ياسوتوشي نيشيمورا ، اللذين أعربت لهما عن ارتياحي لنجاح مجلس الأعمال المشترك والرغبة في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدينا، إيطاليا واليابان”.

وشهدت العلاقات الإيطالية-اليابانية نموا مطردا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك المجال العسكري، حيث أعلنت روما وطوكيو في 9 كانون الاول/ديسمبر الماضي بالتعاون مع المملكة المتحدة عن البرنامج الثلاثي المشترك (Global Combat Air Programme) وهو “مشروع طموح يهدف إلى تطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035″، حسبما جاء في بيان.

وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا روما في شهر كانون الثاني/يناير الماضي وتم الإعلان حينها في أعقاب اجتماع مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني عن وفع العلاقات إلى مستوى “شراكة إستراتيجية”. وقالت ميلوني إن زيارة كيشيدا “أظهرت تقاربا قويا في وجهات النظر حول نقاط رئيسية لرئاسة مجموعة السبع، والتي ستنتقل بعد ذلك إلى إيطاليا. أعتقد أن هذا يمكن أن يعزز علاقاتنا بشكل أكبر”.

كما وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليابان بـ”الدولة الصديقة والشريك الاستراتيجي على الرغم من المسافة الجغرافية”، معلنة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12 مليار يورو في السنة.