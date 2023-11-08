زيلينسكي يرحب بتوصية المفوضية فتح مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الترحيب بالتوصية التي قدمتها المفوضية اليوم الأربعاء بفتح مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس) “هذه خطوة قوية وتاريخية تمهد الطريق لاتحاد أوروبي أقوى بانضمام أوكرانيا عضوا فيه”.

وأضاف “أشكر الاتحاد الأوروبي وفون دير لاين شخصيا لدعم أوكرانيا في مسارنا إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأكد زيلينسكي أن “أوكرانيا تواصل مسيرتها الإصلاحية وتتطلع إلى قرار المجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر” المقبل.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد أوصت في وقت سابق من اليوم الأربعاء بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل الموحد وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية.

وأوصت السلطة التنفيذية الاوروبية باعتماد أطر التفاوض بمجرد أن تعتمد أوكرانيا ومولدوفا بعض التدابير الأساسية. وستقدم المفوضية تقريرا إلى المجلس بحلول آذار/مارس 2024 حول التقدم المحرز في هذه التدابير.

وفيما يتعلق بالبوسنة والهرسك، توصي المفوضية بفتح مفاوضات الانضمام “بمجرد تحقيق الدرجة اللازمة من الامتثال للمعايير” المحددة.