رئيس أساقفة إيطاليا لسفير فلسطين بالفاتيكان: حاجة لوقف فوري لإطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استقبل رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، صباح اليوم الأربعاء، سفير فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية، في مقر المجلس بالعاصمة روما. وقال بيان لمجلس الأساقفة، إن “السفير استعرض خطورة الوضع الحالي الذي يتسم بتصاعد أعمال العنف، التي تسببت حتى الآن بسقوط آلاف الجرحى وأكثر من 10 آلاف قتيل”.

وأوضح البيان، أن “الكاردينال تزوپّي أعرب عن قلقه من ناحية ما يحدث”، مبيناً أن “من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار، الإفراج عن الرهائن، وفتح القنوات الإنسانية بأقرب وقت ممكن، على غرار ما طلب البابا فرنسيس مرارا وتكرارا”.

ووفقاً للمذكرة، فقد أكد تزوپّي أن “الكنائس في إيطاليا تبقى قريبة وتشترك في رفع الصلاة من أجل السلام، مع ضمان دعمها لنداءات الأب الأقدس ونشاط الكرسي الرسولي وبطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا”.

وتوجه المسؤول الفاتيكاني بالخطاب نحو مسيحيي الأراضي المقدسة بشكل خاص، قائلا: “أنتم لستم وحدكم!”، مبيناً أنه “لن نتمكن من وضع حد لجميع الصراعات إلا بالعمل الجماعي وبمساهمة الكل”. واختتم مستشهدا بقول البابا فرنسيس في لقاء الأربعاء المفتوح: “إن الحرب هزيمة دائماً، وهذا ما ذكّرنا به البابا مرة أخرى اليوم”.

وحسب المذكرة، “يأتي اجتماع اليوم مع السفير، تتمة لزيارة الكاردينال تزوپّي إلى كنيس مدينة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) التي جرت أمس، ولقاء السفير الإسرائيلي لدى الكرسي الرسولي، رافائيل شوتز، الذي تم بمقر المجلس أيضاً في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي”.