وزير الدفاع الإيطالي: السفينة المستشفى سترحب بها إسرائيل أيضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن السفينة المستشفى التي أبحرت اليوم لعلاج جرحى قطاع عزة الفلسطينيين ستحظى بترحيب إسرائيل أيضا.

وقال الوزير يعد ظهر الأربعاء للصحفيين، معلنا مغادرة سفينة (فولكانو) وعلى متنها مستشفى والتنسيق مع دول غربية وعربية لإرسال مستشفى ميداني مباشرة إلى داخل قطاع غزة، “نرسل السفينة الوحيدة المتوفرة للدولة المجهزة بمستشفى لتقديم المساعدة الجادة وبغرفة عمليات”.

وأضاف “أعتقد أن هذا أمر مرحب به من قبل كل من إسرائيل والفلسطينيين. ولا يمكن لأحد أن يعترض على المساعدات الإنسانية”.