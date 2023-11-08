غزة واليمن والاستقرار الإقليمي محاور مكالمة بلينكن-البوسعيدي الهاتفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت الإدارة الامريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

ووفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر “أكد الوزير الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، وتجنب المزيد من انتشار الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وشدد أيضًا بلينكن، يضيف المتحدث، على “أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي أولوية مشتركة لكل من الولايات المتحدة وسلطنة عمان”.

كما “رحب الوزير بجهود عمان لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن من خلال إطلاق حوار سياسي يمني-يمني تحت رعاية الأمم المتحدة وضمان استمرار تركيز الجهات اليمنية على هذا الجهد”.