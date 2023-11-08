رئيسة المفوضية الأوروبية: لا لوجود إسرائيلي طويل الأمد بقطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعترضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين على وجود إسرائيلي “طويل الأمد” في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث في وقت سابق عن نية سلطات بلاده تولي المسؤولية الأمنية في القطاع بعد الحرب لفترة زمنية غير محدّدة.

وقالت فون دير لاين مخاطبة الأربعاء البرلمان الأوروبي “بادئ ذي بدء، لا يمكن أن تكون غزة ملاذا للإرهابيين ولا يمكن أن تحكمها منظمات إرهابية”، كما ينبغي أن تكون هناك “سلطة فلسطينية واحدة”.

ورأت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية أن يتعين ألا يكون في القطاع “وجود إسرائيلي طويل الأمد من أجل أمن غزة، ولا يمكن بتر أراضي غزة أو تقليصه”.

وأضافت “في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين”، في حديث حول ما تعتبره أولوياتها بالنسبة للخطة السياسية بعد الحرب في الشرق الأوسط.