واشنطن تطلب من روما دورا للدرك الإيطالي للتنتسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة الإيطالية تلقت طلبا من الإدارة الامريكية لإدراج اثنين من قوات الكارابينييري (الدرك الإيطالية) في مكتب المنسق الأمني ​​لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في القدس.

وتمتلك قوات الكارابنييري خبرة طويلة في تدريب الشرطة الفلسطينية في أريحا، التي غادرتها في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، خلال حدث في وقت سابق من اليوم الأربعاء “أقوى دولة في العالم أصبحت الآن بحاجة إلى التحدث مع الفلسطينيين والعثور على محاور. طلبت المساعدة من إيطاليا، ومن الكارابينييري الذين دربوا الفلسطينيين في السنوات الأخيرة”.

وأضاف كروزيتو مخاطبا الحضور أنه “دور أساسي معترف به لبلدنا من خلال عمل أشخاص لا يعرفهم أحد منكم ولا حتى أنا أعرف ممن عملوا في خدمة الدولة في السنوات الأخيرة. هؤلاء هم سلاح الكارابنييري”.