فولكر تورك: غزة كابوس مستمر تحت القصف المتواصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- تحدث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك في تصريحات أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، عما وصفها بالبوابات المؤدية إلى “الكابوس المستمر الذي يختنق في ظله الناس تحت القصف المتواصل، يبكون على فقدان أسرهم، ويكافحون بحثا عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود”.

ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن تورك قوله إن المعبر “كان شريان حياة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي”، مشيرا إلى أن زملاءه في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “من بين المحاصرين وأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم”.

وجدد المفوض السامي دعوة “كل الأطراف إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار لتحقيق ثلاثة أهداف مُلحّة تتعلق بحقوق الإنسان، يتعين تلبيتها في آن معا وهي: إيصال الاحتياجات الإنسانية بمستويات كبيرة إلى جميع أنحاء غزة، إطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، فورا وبدون شروط، وتمكين الحيز السياسي من إنهاء الاحتلال بشكل دائم قائم على حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، وعلى مصالحهم الأمنية المشروعة”.

وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن “الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت شنيعة ووحشية وصادمة”. وذكر أن “تلك الهجمات واستمرار احتجاز الرهائن، جرائم حرب”، كما أن “العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يرقى هو أيضا إلى جريمة حرب، مثله مثل الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين”.