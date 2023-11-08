رئيس المجلس الأوروبي: الحصار الشامل على غزة لا يتماشى مع القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التأكيد على أن التكتل الموحد “يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، ولكن “يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي”.

وشدد ميشيل اليوم الأربعاء في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل على أن “الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين. فحياة كل مدني مهمة، دائمًا وفي كل مكان”، مؤكدا أن “الحصار الشامل” لإسرائيل على قطاع غزة “لا يتماشى مع القانون الدولي”.

وأضاف “نطالب بوقف مؤقت وفتح ممرات إنسانية في غزة، لأن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بشكل عاجل إلى من يحتاجون إليها”، كما أشار إلى “القوة العسكرية وحدها لن تكون كافية للتصدي لحماس”.

وقال “الامر يتطلب الأمر تحالفاً قوياً من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية التي تجتمع من أجل قضية مشتركة: مكافحة الإرهاب”، و”ينبغي ألا يكون لحماس أي مستقبل في حكومة غزة”.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي من أنه “كلما تدهور الوضع أكثر، كلما أصبح من الصعب العمل من أجل تحقيق سلام دائم في المستقبل”، فـ”مع مرور الساعات، يتم تدمير المزيد والمزيد من الأرواح، وتدمير المزيد والمزيد من الأسر. نحن نعمل للمساعدة في تخفيف المعاناة”.

وتقدم ميشيل بالشكر بشكل خاص إلى فرنسا واليونان وقبرص وبعض الدول الأخرى على “إجراءاتها الملموسة، مثل المستشفى البحري والممر البحري”.

وقال “غدا في اجتماع باريس سنناقش ونقرر المزيد من الدعم”.