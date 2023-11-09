رئيس أساقفة إيطاليا: اتفاق الهجرة مع ألبانيا اعتراف بالعجز عن إدارة الظاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، أن الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا وألبانيا بشأن إدارة المهاجرين هي “في حد ذاتها اعتراف بعدم القدرة” على إدارة الظاهرة.

وفي تعليق للصحافيين على هامش حدث بروما أمس، قال الكاردينال: “نتساءل لماذا لا يتم تنظيم عملية الاستقبال بشكل أفضل هنا”، مبيناً أن “المهم بالتأكيد هو أن يكون هناك نظام استقبال يضمن الأمن للجميع، سواء أكان من يرحّب أو من يتم الترحيب به”.

وأضاف المسؤول الفاتيكاني، أن “الحديث عن الاستقبال يعني الحديث عما نريده أيضاً”، إذ “يجب علينا ألا نخاف من هذا النشاط، لإننا إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، فسيكون الاستقبال على وجه التحديد، هو ما سيتيح لنا مستقبلًا أكبر”.

وفيما يتعلق بشباب إيطاليين عديدين قرروا هجر البلاد، أشار تزوپّي إلى أن “هذه حقيقة مثيرة للقلق على أية حال. هناك بالتأكيد حقيقة يجب أخذها بالاعتبار من ناحية سهولة التنقل، زيادة المعرفة وشبكة العلاقات التي لم يكن لها وجود من قبل”. واختتم مستدركا: “على أية حال، هذا يعني أن الشباب لا يجدون ما يبحثون عنه هنا ثم ينتهي بهم الأمر بالعثور عليه في مكان آخر”.