الرئيس الإيطالي يدعو جالية بلاده في كوريا لتعزيز الصداقة بين البلدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيئول ـ حض رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، جالية بلاده في كوريا الجنوبية، على السعي إلى تعزيز الصداقة بين البلدين.

وخلال لقائه ممثل الجالية الإيطالية في كوريا خلال زيارته الرسمية للبلاد، قال الرئيس ماتّاريلا،

إن “كوريا وإيطاليا يجمعهما من بين أمور أخرى، حضور مواطنيهما في مختلف بلدان العالم، وهذا هو الظرف الذي يوحدنا، والذي في هذه الحالة بالذات، يعزز الصداقة بين بلدينا في ظل العلاقات الثنائية، مما يجعلها ممارسة في الحياة اليومية، في العمل والأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية بمختلف أنواعها التي يتطور فيها التزامكم”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “هذا عنصر يتمتع بأهمية خاصة، لأن هناك سلسلة واسعة النطاق من العلاقات الثنائية التي تتطور من خلال وجود جاليتنا في هذا البلد”، مبيناً أن “هذا يجعل الصداقة تنمو يوما بعد يوم، وكذلك علاقة التقدير والاعتبار المتبادلين، وأود أن أشكركم على ذلك”.

وذكر ماتّاريلا، أن “بلادنا بعيدة جغرافياً عن كوريا، لكن في هذا العالم الذي يلغي المسافات على نحو متزايد بفضل وسائل الاتصال الأكثر سهولة، والمترابط بفضل تواصل آني، والذي تكاد المسافات الجغرافية تكون مجرد تفصيل فيه، فإن المسافات السياسية، الثقافية وتلك المتضاربة، أكبر وأخطر بكثير”.

وأوضح الرئيس أن “بين كوريا وإيطاليا لا توجد مشاكل كهذه، بل على العكس من ذلك، هناك حالة من الانفتاح المتبادل، الحوار المكثف والتعاون الثنائي، وهو ما يشكل موروثًا لصالح تقدمنا ​​معاً”، وكل هذا “يحدث بطبيعة الحال من خلال ما تقوم به السفارة ومختلف الممثليات الرسمية لبلادنا، ولكنه يحدث بشكل كبير من خلال تواجدكم في مختلف القطاعات”.

وذكّر رئيس الجمهورية، بأنه “إلى جانب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بالتضامن، فهناك عدد من جوانب الحياة اليومية التي تجتمع فيها كوريا وإيطاليا”. واختتم بالقول: “أشكركم جزيل الشكر على هذا، لأن ما يقدمه حضوركم كل يوم، يمثل إسهاماً هاماً في زرع الصداقة بين الدول”.