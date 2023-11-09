المركزي الأوروبي يدعو لإلغاء إجراءات دعم غلاء أسعار الطاقة تجنباً للتضخم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت ـ أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه مع انحسار أزمة الطاقة، “يتعين على الحكومات أن تمضي قدماً على طريق إلغاء تدابير الدعم المعتمدة”.

وفي دعوة تضمنتها نشرة المصرف الأوروبي، أوضح كيف أن هذا الأمر “ضروري لتجنب دفع الضغوط التضخمية في الأمد المتوسط ​​إلى الارتفاع، والتي خلافاً لذلك، كانت ستفرض سياسة نقدية أكثر تقييداً”.

وحذّرت المؤسسة المالية الأوروبية من أنه “يمكن أن تنشأ مخاطر تصاعدية للتضخم من زيادة تكاليف الطاقة والسلع الغذائية”، كما “قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القصير، مما يجعل التوقعات على المدى المتوسط ​​أكثر غموضا”.