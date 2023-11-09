تاياني: نؤيد دفاع إسرائيل عن نفسها لكن يجب حماية المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، تأييد حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، لكنه شدد بالمقابل على وجوب حماية المدنيين.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس: “لقد تحدثنا مع حلفائنا الدوليين، الولايات المتحدة، كندا واليابان، وقد بحثنا بحسٍّ لا يُعقل من المسؤولية والواقعية”.

وأردف وزير الخارجية: “نحن الأوروبيون، متحدون، لدينا رسالة واضحة: إننا ندين هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابي، نؤيد أن لإسرائيل كل الحق بالدفاع عن نفسها، لكننا نطالب الجميع، أي إسرائيل نفسها، بحماية المدنيين والسماح بإعلان هُدَنٍ إنسانية لمساعدة سكان قطاع غزّة”.

وأضاف الوزير تاياني: “نريد أن تنتهي هذه الحرب بأقرب وقت ممكن. لكننا نريد أيضا أن تقضي إسرائيل على جماعات حركة (حماس) الإرهابية. وإذا اضطرت إسرائيل إلى مواصلة عملياتها العسكرية، فيتعين عليها أن تفعل في ظل احترام القانون الدولي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية معرباً عن “الأمل بأن نترجم تطلعات هذين الشعبين ومواقفهما وحتى مخاوفهما. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو مستحيلاً اليوم، إلا أننا نريد العمل على حل الشعبين والدولتين، فليس لدينا بديل لذلك”.