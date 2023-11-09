المركزي الأوروبي: مخاطر ضعف للنمو جرّاء الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرانكفورت ـ حذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر ضعف في نمو الناتج الإجمالي المحلي لدول الاتحاد، جرّاء الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وكتب المصرف الأوروبي في نشرة صدرت الخميس، أن “المخاطر المهددة للنمو الاقتصادي تدفعه باستمرار نحو اتجاه سلبي، قد يتراجع أكثر إذا ثبت أن آثار السياسة النقدية أقوى من التوقعات”.

وأشارت النشرة إلى أنه “بالإضافة إلى ما سلف ذكره، فإن ضعف الاقتصاد العالمي سيؤثر هو الآخر على النمو، وقد أدت حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا والصراع المأساوي الذي أشعل فتيل أزمته، الهجمات الإرهابية في إسرائيل، إلى خلق مصدرين كبيرين للمخاطر الجيوسياسية”.

وحذّرت المؤسسة المالية الأوروبية من أن “هذا قد يؤدي إلى فقدان الثقة وزيادة عدم اليقين لدى الشركات والأسر، مما يزيد من إضعاف النمو”، بينما “يمكن أن يكون التوسع الاقتصادي أعلى من المتوقع، بفضل الاستقرار المستمر في سوق العمل والنمو الحقيقي، إذ يرفعان الدخل، ويزيدان مستوى ثقة وإنفاق الأسر والشركات”، أو “إذا نما الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع”.