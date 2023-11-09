إيطاليا: استئناف العملية السياسية الأفق الوحيد لحل دائم لأزمة الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس/روما- رأت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية، أنطونيو تاياني أن “استئناف العملية السياسية هو الأفق الوحيد المعقول للتوصل إلى حل دائم للأزمة” في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “من الضروري إعادة تنشيط التطلعات إلى حل الدولتين المتعايشتين في إطار الاعتراف المتبادل بالحقوق الأساسية، وحق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم وحق إسرائيل في التعايش والازدهار في سلام وأمن”.

وأعاد تاياني ، في تصريح الخميس في باريس حيث يشارك في المؤتمر الإنساني لدعم غزة، التذكير بـ”إن البحث عن السلام والأمن في الشرق الأوسط سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى” العام المقبل.

وقال الوزير إن “تعزيز دعمنا للسلطة الوطنية الفلسطينية يكتسي أهمية حيوية”.