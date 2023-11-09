الإدارة الامريكية تشيد بحظر ألمانيا لأنشطة حركة حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعربت الولايات المتحدة عن “الترحيب بقرار ألمانيا حظر الأنشطة الداعمة لحماس، المستند على قرار الاتحاد الأوروبي بتقييد وتجريم دعم الجماعة الإرهابية بشكل كامل”، حسبما جاء في مذكرة لوزارة الخارجية.

وكانت ألمانيا قد حظرت أنشطة الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة وكذلك (شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى) باعتبار أن الأخيرة “معادية للسامية”.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه “وكما شهد العالم في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإن حماس منظمة إرهابية خطيرة ترتكب أعمالا همجية وتسببت في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وإدامتها في كل خطوة من خطوات هذه الأزمة”.

وحثت المذكرة “الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات في إطار سلطاتها الخاصة لمحاسبة حماس في سعيها لمواصلة أنشطتها الإرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية: “سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا حول العالم لمواجهة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية الفتاكة”، منوهة في ذات الصدد بأنه “لا ينبغي إلقاء اللوم على الفلسطينيين، ولا ينبغي لهم أن يستمروا في المعاناة بسبب الهجمات الإرهابية المروعة التي تشنها حماس”.

وأضافت: “حماس لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يستحق أن يعيش بأمان وكرامة وسلام”.