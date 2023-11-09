احصائية: ارتفاع الهجمات السيبرانية في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن النصف الأول لعام 2023، شهد زيادة للهجمات السيبرانية في أرجاء البلاد بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتمخض تقرير الجمعية الإيطالية لأمن تكنولوجيا المعلومات (Clusit) الخاص ببيانات النصف الأول لعام 2023، وعن أهم حوادث الأمن السيبراني التي وقعت عالميًا وفي إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ومقارنتها مع السنوات الأربع السابقة، أن “نمو هذه الحالات كان كبيراً”.

وأشار التقرير إلى أنها “المرة الأولى منذ عام 2012 (استناداً إلى بيانات عام 2011)، تعود حصة الهجمات السيبرانية المرتبطة بالنشاط المناهض لإيطاليا ولجميع دول الكتلة الموالية لأوكرانيا، لتتصدر موقع الريادة”.

وذكرت معطيات الجمعية، أن “نسبة الهجمات المرتبطة بنشاط القرصنة الإلكترونية في النصف الأول من عام 2023، بلغت 30%”، بينما “كانت النسبة قد توقفت خلال عام 2022 عند 6.9% فقط”.