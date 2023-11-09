إيطاليا تعلن استعدادها لاستضافة أطفال فلسطينيين للعلاج بمستشفياتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- أعلنت الحكومة الإيطالية أمام المؤتمر الإنساني لدعم غزة المنعقد الخميس في العاصمة الفرنسية باريس استعدادها استضافة أطفال فلسطينيين للعلاج بمستشفياتها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، مخاطبا المؤتمر “أود أن أؤكد هنا مرة أخرى استعداد إيطاليا، وبشكل ملموس، بالتعاون مع أصدقائنا في الإمارات العربية المتحدة، لاستقبال بعض القاصرين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات”.

ورأى وزير الخارجية في كلمته أنه “ينبغي علينا استخدام كل الوسائل الممكنة لتجنب أزمة إنسانية في غزة”.

وأضاف في هذا الصدد: “إيطاليا مستعدة للقيام بدورها. لقد أرسلنا أول رحلتين للمساعدات الإنسانية إلى غزة إلى العريش. ونحن نخطط لتعزيز أنشطتنا الإنسانية بشكل أكبر.”