اتحاد إيطالي: بقاء مستوى الفقر مستقرا في أيلول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن اتحاد إيطالي أن مؤشر البؤس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بقي متوقفاً عند 15.4 نقطة، دون تغيير مقارنة بشهر آب/أغسطس السابق له.

وقال اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) في تقرير الخميس، إن “الاستقرار المسجل في الشهر الماضي كان نتيجة لتباطؤ متواضع في تضخم أسعار السلع والخدمات عالية التردد، فضلا عن زيادة منخفضة في البطالة على نطاق واسع”.

وأوضح الاتحاد أن “تقييم البيانات المتعلقة بالبطالة تم بحذر شديد، مع الأخذ بالاعتبار تطور المكونات المختلفة”، فـ”من ناحية، كانت هناك مشاركة أكثر نشاطًا للسكان في سوق العمل، ومن ناحية أخرى، تم تسجيل زيادة في طلبات دعم دخل العمال المنتمين للنقابات من قبل الشركات”.

وذكر (كونفكوميرتشو) أن “تحليل معطيات الاستطلاع على صعيد القوى العاملة، أظهر في أيلول/سبتمبر زيادة في عدد العاملين بمقدار 42 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، وبـ35 ألف شخص من الباحثين عن عمل”، كما “بدا أن البيانات الخاصة بالعاطلين عن العمل تعكس بشكل أساس دخول بعض الأشخاص الذين كانوا محبطين إلى سوق العمل”، إذ “انخفض عدد العاطلين بمقدار 92 ألف شخص خلال الشهر”.

وأشار التقرير إلى أن “هذه الديناميكيات أدت إلى ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 7.4% (كان قد توقف عند 7.3% في آب/أغسطس). وفي الشهر نفسه، تجاوزت ساعات العمل المصرح بها ما يزيد قليلا عن 37.2 مليون ساعة”، والتي “يضاف إليها ما يقرب الـ569 ألف ساعة من البدلات التي تدفعها صناديق التضامن”.