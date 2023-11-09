غوتيريش يطالب بـ”إشارة من العالم لسكان غزة بأنه يهتم بهم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك/باريس- رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “بطبيعة الحال، ليس هناك ما يبرر الأعمال الإرهابية البغيضة التي قامت بها حماس في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدينها بشدة. فقد تعرض إسرائيليون وآخرون للقتل أو الاختطاف بوحشية ــ وأنا أدعو مرة أخرى إلى العودة غير المشروطة لجميع الرهائن”.

وأضاف غوتيريش في رسالة مصورة الخميس إلى مؤتمر باريس الإنساني لدعم غزة “الآن يواجه مدنيون في غزة، بمن فيهم أطفال ونساء، كابوساً إنسانياً لا ينتهي”، فـ”لقد دمرت أحياءهم. أحبائهم قتلوا. قنابل تنهمر بينما يُحرمون من أساسيات الحياة: الغذاء والماء والدواء والكهرباء”.

وقال “نستطيع أن نساعد المدنيين في غزة على أن يروا أخيراً، وعلى أقل تقدير، بصيصاً من الأمل، علامة على التضامن وإشارة إلى أن العالم يرى محنتهم ويهتم بما فيه الكفاية للتحرك”.

وأشار الأمين العام في رسالته، التي استهلها بالقول: نحن هنا لدعم المدنيين في غزة، إلى أن “بعض المساعدات المنقذة للحياة تتدفق إلى غزة. ولكن دعونا نواجه الأمر: إنها قطرة في محيط”، و”الاحتياجات هائلة”.

وقال “ينبغي علينا أن نكثف جهودنا لمساعدة وحماية المدنيين في غزة. وهذا يعني: وقف إطلاق النار الإنساني الفوري، ضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، حماية المستشفيات ومرافق الأمم المتحدة والملاجئ والمدارس والوصول غير المقيد والآمن والمستدام لجلب الإمدادات وتوزيعها على نطاق وحجم وتواتر أكبر بكثير، بما في ذلك الوقود”.

وحث غوتيريش المجتمعين على الاستجابة النداء لـ”الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة للتو لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة سكان غزة”.