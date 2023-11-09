إيطاليا تعلن تخصيص أكثر من 39 مليون يورو لتدخلات إنسانية بإثيوبيا ولدول أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الخميس “تخصيص أكثر من 39 مليون يورو لتدخلات إنسانية في سياق أزمات بالقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشمال أفريقيا”، مشيرة إلى أن 25 مليونا منها لـ”دعم احتياجات إثيوبيا الإنسانية”.

وأشارت في مذكرة إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، وهو قرار “يؤكد مجددا التزام إيطاليا تجاه السكان المحتاجين والمساعدة الإنسانية في البلدان الأفريقية، بهدف تعزيز الاستقرار والنمو في القارة”.

وأعلنت أنه “من بين المساهمات المعتمدة، يأتي تأكيد الدعم القوي للاحتياجات الإنسانية لإثيوبيا، وهي دولة ذات أولوية، والتي ستحصل على مساهمة إجمالية قدرها 25 مليون يورو للأنشطة التي ستنفذها منظمات المجتمع المدني الإيطالية (20 مليون يورو) والأمم المتحدة (5 ملايين يورو)..

وأشارت المذكرة إلى أن “إثيوبيا هي إحدى الدول المستفيدة من المؤتمر الدولي للمانحين للقرن الأفريقي، الذي شاركت في تنظيمه إيطاليا في 24 أيار/مايو الماضي في نيويورك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) وحكومات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. المملكة وقطر”.

وأضافت “السودان أيضًا من بين المستفيدين من مبادرات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، بمساهمة قدرها 5 ملايين يورو لأنشطة منظمات المجتمع المدني الإيطالية، مما يدل على الاهتمام المستمر الذي توليه إيطاليا لتطور الأزمة الإنسانية في البلاد”.