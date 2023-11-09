المجلس الأوروبي يجدد عقوباته على مسؤولين اتراك جراء أنشطة الحفر شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي الخميس تمديد إجراءاته “التقييدية المفروضة في ضوء أنشطة الحفر غير المصرح بها لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط في عام 2019، لمدة عام إضافي، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024”.

وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد أصول أشخاص وكيانات المدرجة في القائمة، ويُمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أموال أو موارد اقتصادية لأولئك المدرجين في القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى أو عبر الاتحاد الأوروبي على المدرجين في القائمة.

وتضم قائمة العقوبات حاليا نائب الرئيس (مساعد المدير العام) وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية، ونائب مدير قسم الاستكشاف في المؤسسة البترول التركية.