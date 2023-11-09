الفاتيكان يعلن برنامج زيارة البابا إلى الإمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الخميس برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى دُبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأول وحتى الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر، بمناسبة مؤتمر الدّول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ (COP28) .

وجاء في البرنامج أن “البابا سيغادر يوم الجمعة في الأول من كانون الأول من مطار فيوميتشينو في روما ليصل إلى مطار دُبي الدولي حيث سيتم الاستقبال الرسمي صباح يوم السبت”.

وحسب موقع أخبار الكرسي الرسولي، “سيتوجّه البابا فرنسيس في الثاني من كانون الأول/ديسمبر إلى مدينة الإكسبو حيث سيشارك في مؤتمر الدّول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ”.

وفي يوم الأحد الثالث من كانون الأول/ديسمبر، “سيعود البابا مجدّدًا إلى مدينة الإكسبو حيث سيفتتح جناح الأديان، ليتوجّه بعدها إلى مطار دُبي الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائدا إلى إيطاليا”.