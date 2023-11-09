وزير الدفاع السعودي يستقبل نظيره اليوناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المملكة العربية السعودية أن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل اليوم في العاصمة الرياض نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، استعرض الوزيران “أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره”.

كما “ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في غزة ومحيطها”، حيث أكد الأمير خالد بن سلمان “ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام”.