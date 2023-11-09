مسؤول أمريكي: مدة فترات التوقف الإنسانية ليست فقط الأهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في إشارة إلى فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية للحرب بين حماس وإسرائيل التي أعلنها عنها البيت الأبيض، شدد مسؤول أمريكي رفيع على أن “مدتها ليست هي التي تهم فحسب، بل أيضًا ما يمكن القيام به خلال فترات التوقف هذه، وكم المساعدة الإنسانية التي يمكن أن تمر عبرها، وعدد التحركات الآمنة التي يمكن القيام بها بالفعل”.

وأكد المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، في مؤتمر صحافي الخميس عبر تطبيق زووم، على أن هناك “حاجة ماسة في غزة لتوفير الغذاء والماء والأدوية”.

وقال: “الحاجة حقيقية ويجب معالجتها”.

وأضاف ساترفيلد: “انطلاقا من الصفر، بدأنا خلال هذه الأسابيع الثلاثة بمحاولة معالجة حالة الطوارئ”، ولكن “يجب بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدات التي تحتاجها غزة للبقاء على قيد الحياة”، ولكن أيضًا “لرؤية بداية التعافي” والذي يظهر ليس فقط بوصول المساعدات الإنسانية بل السلع التجارية” إلى القطاع.

ووصف الدبلوماسي الأمريكي الوضع على الارض بـ”المعقد”.