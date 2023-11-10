وزير الدفاع الإيطالي: لا خطر حاليا على قوة يونيفيل بلبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو اليوم الجمعة وجود خطر مداهم في الوقت الراهن لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تشارك فيها بلاده بأكثر من ألف جندي.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية “لو كان هناك خطر حقيقي وفوري لقررت الأمم المتحدة سحب القوة”.

وأضاف كروزيتّو: “لا يوجد أي خطر محسوس على اليونيفيل، فهي ليست قوة يُنظر إليها على أنها عدو بل قوة للحوار بين الأعداء”.

وكان وزير الدفاع قد أشار الأسبوع الماضي مخاطبا برلمان بلاده إلى أن “أي قرار (بشأن البعثة الأممية) يجب أن يتخذ بالتشاور مع الأمم المتحدة”.

كما لفت المسؤول الإيطالي إلى “الخطاب الذي ألقاه حسن نصر الله، زعيم حزب الله”، والذي “أعطانا تصورا بأن لبنان يريد البقاء خارج الحرب في الشرق الأوسط، وأن حزب الله يريد تجنب التصعيد”، مضيفا “لكن المناوشات في شمال إسرائيل مستمرة. يبدو الأمر أشبه بنهج حزب الله الذي يهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية مشغولة، دون التحرك جنوبًا”.