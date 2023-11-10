إيطاليا تأمل إقامة مستشفى ميداني عسكري داخل قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أنه يأمل في إدخال مستشفى ميداني عسكري إلى داخل قطاع غزة لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية صباح الجمعة “إضافة إلى السفينة التي تحمل مساعدات طبية، فإن هيئة الأركان العامة، بطلب مني، تدرس إمكانية إنشاء مستشفى ميداني على الأرض، في البداية للجيش وبعد ذلك بتعاون من جميع فروع القوات المسلحة. أود بعد ذلك أن يصبح مستشفى دوليًا”.

وقال كروزيتّو “إنهم يتحققون من مكان وضعه. الفكرة هي وضعه بالقرب من المنطقة التي تحتاج إليه، بالقرب من غزة”، وربما “داخل القطاع، إذا كانت هناك موافقة.. حتى الآن لا توجد أحكام أولية مسبقة (من الطرف الإسرائيلي) ضد إقامة مستشفى إيطالي”.